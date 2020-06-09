Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 8 Haziran Survivor raporu! Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşan Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı bölüm sonrası Survivor'da ödül oyununu kim kazandı merak edildi. İşte, Survivor'da yaşananlar.

Survivor'ın 101. Bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya rekabete girdiği Survivor yeni bölümde Santo Domingo'da alışveriş ve 5 yıldızlı otelde konaklama ödülü rekabeti bir kat daha artırdı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte, 8 Haziran Survivor raporu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Haziran Pazartesi akşamı ödül oyunu mücadelesi için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Santo Domingo'da alışveriş ve 5 yıldızlı bir otelde konaklama ödülü olan oyunda, heyecanlı anlar yaşandı.

Gerilimin en üst seviyede olduğu oyunda Sercan'a kaybettiği oyun sonrası sinirlenen Yasin "Diskalifiye olmama az kaldı" diyerek tepkisini gösterdi. Tansiyonun yükselmesi sonrası Yasin'i takım arkadaşları sakinleştirdi. Berkan'ın gösterdiği performans ile Survivor ödül oyununu 10-2 skor ile kırmızı takım kazandı.

Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık lüks spor arabalar ile Santo Domingo'ya giderek alışveriş yaparak ödülün tadını çıkardı.

ACUN ILICALI SURVİVOR GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Nisa'nın bir ara yarışmadan çekilmek istemesiyle ilgili konuşan ünlü televizyoncu sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim. Benim görevim yarışmacıyı yarışmada tutmak. Dünyanın en zor yarışması ve devam etmek çok zor. Nisa da inanılmaz zorluklar yaşadı. Nisa için 2-3 ayrı strateji uyguladım. Yeri geldi 'Gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın. Yarışmacıyı iyi hoş edelim alttan alalım ama 3 gün sonra buna alışıyor. 'İstersen gidebilirsin' dedik ve oradan iyi dönüş aldık. Orada tekrar düşünme şansı oldu ve toparladı. Bir yerden sonra bu Nisa'ya kalabilecek bir durumdu. Biz her şeyi yaptık ve döndü. Ama dönmeyebilirdi. Ben yüzde 50-50 olarak görüyordum bırakmasını veya devam etmesini. Nisa'nın bırakması durumunda bunu yarışmacılara ve seyircilere açıklamak için acil durum konseyi toplantısı bile yaptık."

Cemal Can'ın Survivor'da çok kötü bir dönem yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Cemal Can'ın Nisa'dan bir gram farkı yoktu. Bir ada konseyinde bakışları, hareketleri dikkatimi çekmişti. Adeta bitmişti. Tam bir çöküş yaşamıştı. Survivor hayatı bitmişti. Gittim kendisiyle bir konuşma yaptım. Survivor'ı burada bırakıp ayrılmasının çok kolay olduğunu ama geri dönüşünün imkansız olduğunu anlattım. Cemal Can'a 'Bunu bir daha yaşayamacaksın' dedi. Survivor'da yarışmacıyı olmayı yaşamak kolay işler değil. Burası paranın geçmediği bir yer. Çok paran olsa da burada yarışamazsın. Survivor'da bu duyguyu yaşamak bambaşka bir olay" şeklinde konuştu.