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SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 8 Nisan 2025 Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 8 Nisan 2025 Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor 2025 bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mücadele sonunda kazanan takım belli olurken, eleme potasındaki isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da en son kim elendi? İşte, merak edilenler...

Survivor 2025'in 8 Nisan 2025 Salı tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte, 8 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 8 Nisan Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede, dokunulmazlık ödülünün sahibi Mavi Takım (Gönüllüler) oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 8 Nisan 2025 Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım (All Star) ise ada konseyine giderek ikinci eleme adayını belirledi. Konseyde en fazla oyu alan isim Meryem Kasap oldu. Bu sonuçla birlikte haftanın eleme potasında yer alan isimler Asena Demirbağ ve Meryem Kasap oldu. Gözler şimdi yeni dokunulmazlık oyunlarında…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 8 Nisan 2025 Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu?SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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