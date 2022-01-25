Survivor Adem yok mu, neden yok, nerede, neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor?

Survivor Adem neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, neden yarışmıyor? Survivor Adem yok mu, nerede, neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ADEM NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Survivor yeni bölümlerde Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada olmaması dikkat çekti. Bunun ardından Aycan, Sema ve Adem neden yok araştırılmıştı. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadıklarını söyledi. Bunun ardından bu 3 ismin koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecinde oldukları iddia edildi.

Buna göre Adem hastalığından dolayı yarışlarda yer almıyor. En kısa sürede yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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