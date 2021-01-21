Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor'dan biri diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Survivor kim diskalifiye oldu?

9 Ocak 2021'de başlayan Survivor macerası hız kesmeden devam ediyor! Bu hafta 3. ada konseyi düzenlendi ve Acun Ilıcalı herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Peki, Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor'dan biri diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Survivor kim diskalifiye oldu?

Bugün Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Bunun üzerine yarışmacılar ve izleyiciler kimin diskalifiye edileceğini merak etmeye başladı.Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıldığını ve konseyde bir karar verildiğini duyurdu. Konsey toplantısından çıkan kararla yarışmacılar üzüldü. Acun Ilıcalı bir diskalifiye olduğunu duyurdu. Peki, Survivor acil durum konseyi neden toplandı? Survivor'dan biri diskalifiye mi olacak? Survivor 2021 Survivor kim diskalifiye oldu?

SURVİVOR 2021 KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Acun Ilıcalı, adada en önemli şeyin yarışmacıların sağlığı olduğunu vurguladı. en önemli şey olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yapılabilecek hiçbir şey olmadığını da açıklamasına ekledi. 2021 Survivor 10. bölümünde, bir yarışmacı sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Buna göre geçen bölümde sakatlık geçiren Duygu'nun diskalifiye edildiği düşünülüyor. Acun Ilıcalı'dan henüz isim açıklaması gelmedi. Peki, Survivor 2021'den kim elendi?