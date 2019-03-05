Surlu Çocukların Üç Boyutlu Sinema Keyfi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesince düzenlenen etkinlikte ilçedeki okullarda eğitim öğretim gören çocuklar üç boyutlu film izledi.

Ziya Gökalp İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar üç boyutlu film izlemenin keyfini yaşadı.

Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak da gözlüklerini takarak, çocuklarla film seyretti.

Kaymakam Çiftçi, yaptığı açıklamada, ders ortamından sıkılan ve farklı aktivitelere ihtiyaç duyan çocuklara yönelik böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İlçedeki 72 ilk ve ortaokulda bu etkinliği düzenlediklerini anlatan Çiftçi, "Bu sayede 19 bin 483 öğrenciye ulaştık. Amacımız, bu çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak, onları bulundukları okul ortamından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve sınıflarını birer sinema salonuna çevirmek." dedi.

Çocukların patlamış mısır yiyerek, sınıflarında sinema filmi izlediğini belirten Çiftçi, en ücra köylere kadar bu aktivitenin yapıldığını aktardı.

"İstiyoruz ki çocuklar bizim yaşadığımızdan daha güzel bir dünyada yaşasınlar. Sinema, tiyatro, spor ve sanatla büyüsünler. Sadece ders ortamında değil, iyi bir insan olmaları noktasında bu tür aktivitelerle de buluşsunlar." diyen Çiftçi, bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Çocuklardan Aleyna Rençber, arkadaşlarıyla film izlediği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk defa sinemayla buluşuyorum. Eğlendik, çok mutlu oldum. Gözlüğümü taktım, film izledim. Görüntü canlı gibiydi, çok beğendim." diye konuştu.

Rüzgar Ali Ubay da çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini aktardı.

Yezda Aslan da okulda bir sürprizle karşılaştıklarını anlatarak, "Filmi izlediğimizde sanki her şey gerçek gibiydi. Mısır yedik, çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA