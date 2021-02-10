Suriyeli STK'ler Esed rejiminin tutukladığı sivillerin serbest bırakılması için çağrı yaptı
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Suriyeli STK'ler Esed rejiminin tutukladığı sivillerin serbest bırakılması için çağrı yaptı

10.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:22
Suriyeli STK'ler Esed rejiminin tutukladığı sivillerin serbest bırakılması için çağrı yaptı

Suriye'deki tutuklular hakkında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları (STK), Beşşar Esed rejiminin iç savaşta alıkoyduğu on binlerce tutuklunun serbest bırakılmasını istedi.

Suriye'deki tutuklular hakkında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları (STK), Beşşar Esed rejiminin iç savaşta alıkoyduğu on binlerce tutuklunun serbest bırakılmasını istedi.

Kurtarma Girişimi Derneği, Sezar Aileleri Derneği, Özgürlük Aileleri, DAEŞ Tarafından Kaçırılan Ailelerin İttifakı Derneği ile Sednaya Cezaevinde Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği, video konferans yöntemiyle ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Esed rejiminin tutukladığı ve haber alınamayan on binlerce kişinin durumuna dikkat çekildi.

Tutukluların serbest bırakılmasının istendiği açıklamada, kayıp olanların ortaya çıkarılması, gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde işkencenin, insanlık dışı muamelenin ve cinsel saldırıların derhal durdurulması, cezaevlerinde ölen kişilerin cesetlerinin teslim edilmesiyle adil mahkemelerin kurulması talep edildi.

Video konferansa Hollanda Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Marika Wereyda ile Dünya Çapında Hayatta Kalanlar ve Kurbanlar Ağı Sorumlusu Ram Bandhary da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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