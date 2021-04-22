Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı ile Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ramazanda ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılmak üzere gıda kolileri hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Suriyeli ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddeleri ile hijyenik paketin de bulunduğu kolileri Göç İdaresi, Kızılay ve kaymakamlıklardan alınan ihtiyaç sahibi ailelerin listesine göre kapı kapı gezerek, yardımları ulaştırıyor.

Dağıtımların ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz