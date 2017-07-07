Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip, Çocuğu ile Birlikte Öldürdüler (5)

VAHŞİ CİNAYETİ İŞLEYENLER MESAİ ARKADAŞLARI ÇIKTI



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER



AKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.'nin Halid Al-Rahmun ile aynı fabrikada çalıştıkları, aralarındaki tartışmanın ardından vahşi olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Talihsiz kadın ve oğlu yarın toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib şehrine gönderilecek. Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen, bugün doğum için hastaneye götürülecek 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu oğlu Halaf Al-Rahmun'un hunharca öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir yıl önce Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen ve ailesiyle Kaynarca'ya yerleşen 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun dün sabah Hatipler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde evinin giriş kapısının kilidinin kırık, eşinin evde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayetinde, "Eşim ve oğlum evde yok. Çalıştığım tavuk kesimhanesinde Birol K. Cemal B. ile tartışmıştım. Gece mesaisinde erkenden ayrıldılar" dedi. Bunun üzerine polis Suriyeli ailenin yaşadığı apartmanda yaşayan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B'yi gözaltına aldı. İki kişi polisteki ifadelerinde birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşları Halid Al-Rahmun'un fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıklarını, tecavüz edip öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu itiraf sonrasında ormanlık alana giden jandarma ekipleri 9 aylık hamile anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.



TECAVÜZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEMEYİN



Karısı ve oğlunun tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen Halid Al-Rahmun jandarmadan Suriye'nin İdlib şehrinde yaşayan akrabaları nedeniyle olayın ilk anlarında eşinin tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü gizli tutulmasını isteyerek, "Kesinlikle tecavüz edilip öldürüldü demeyin trafik kazasında öldü diye söyleyin" diye talepte bulundu.



CENAZELER İDLİB'E GÖNDERİLECEK



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emani Al Rahmun'ın Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait araçla Adapazarı'na getirilecek. Cenazeler Cumartesi günü Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderilecek.



İTİRAF ETTİLER



Cinayetten sonra gözaltına Birol K. ve arkadaşı Cemal B. Adapazarı'na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulandı. Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ettikleri, kaçırma olayıyla ilgili de suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. İki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Kaynarca Adliyesi'ne sevk edildi. İHH Kaynarca İlçe Başkanı Ali Yoldaş vahşet kurbanı aileye bir senedir yardım ettiklerini söyleyerek, "Baba Halid bir yıl önce Kaynarca'ya gelmişti. Kendisine oturma izni aldıktan sonra tavuk kesimhanesinde işe başlattık. Ramazan Bayramı'nda fitre ve zekat vermek istediğimizde kabul etmemişti" dedi. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise ilçelerinde 300 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 6 ailenin Suriye uyruklu olduğunu söyleyerek, "İlçemizin böyle bir olayla adının gündeme gelmesi bizi çok üzdü" dedi.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kınama mesajında, "Kaynarca'da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini, milleti, ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.