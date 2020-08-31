Suriyeli dernek İdlibli gençlere meslek öğreterek sahip çıkıyor
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Suriyeli dernek İdlibli gençlere meslek öğreterek sahip çıkıyor

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Ataa İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib ilinde meslek okulu açarak iç savaş mağduru 350 genci meslek sahibi yapacak.

31.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:10

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Ataa İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin İdlib ilinde meslek okulu açarak iç savaş mağduru 350 genci meslek sahibi yapacak.

Suriyeli yardım kuruluşu Ataa Derneği, Kuveytli Şeyh Abdullah Al-Nouri ve Hollandalı Spark kurumlarıyla yürüttüğü proje kapsamında, gençleri çeşitli meslek dallarında eğitecek.

Kursiyerlere elektrik ve su tesisatları, elektrikli ev aletleri tamiri, motosiklet bakımı ve onarımı, akıllı telefon onarımı, bilgisayar bakım ve onarımı, pastacılık, erkek ve kadın kuaförlüğü, güneş enerjisi bakımı ve kurulumu gibi dallarda eğitim verilecek.

Projenin koordinatörü Burhan Beyazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş mağduru işsiz gençleri meslek sahibi yaptıklarını söyledi.

Beyazit, "Gençlerin öz güvenini artırmasını, yeteneklerini geliştirmesini ve öğrendikleri meslekte kendi projelerini yapmalarını hedefliyoruz." dedi.

İlk aşamada 350 öğrenci eğiteceklerini belirten Beyazit, "16-35 yaş arası gençleri eğitmeyi planlıyoruz. Kursun süresi 3-6 ay arası. Uzmanlık alanlarına göre değişiyor. Kursiyerlere eğitimlere devam etmeleri halinde, ekonomik zorluklarını bir nebze de olsa gidermek için aylık 40 dolarlık maddi destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Motosiklet bakımı ve onarımı eğitimine katılan öğrencilerden Fadi Abdullah da tamir işini öğrenerek meslek sahibi olmak istediğini söyledi.

Abdullah "Bölgede çok sayıda motosiklet var ama tamirci az. Tamirciliği öğrenerek para kazanmak ve aileme bakmak istiyorum." dedi

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Suriyeli dernek İdlibli gençlere meslek öğreterek sahip çıkıyor

Kaynak: AA

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