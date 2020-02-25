Suriye'ye tank sevkiyatı
Haberler » Güncel » Suriye'ye tank sevkiyatı - Haber

Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Suriye'nin İdlib bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

25.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:51
Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden 'nin bölgesine sevk edilen tanklardan oluşan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolundan Hatay yönüne giden konvoydaki tankların, Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler