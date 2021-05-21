Suriye'nin kuzeyinde rejim ve terör örgütüne öfke

Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerinde yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası bir araya gelerek elektrik ve sularının kesildiği gerekçesiyle rejimi ve terör örgütünü protesto etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad kentlerinde yüzlerce kişi Cuma namazı sonrası bir araya gelerek elektrik ve sularının kesildiği gerekçesiyle rejimi ve terör örgütünü protesto etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Resulayn ve Telabyad'da Cuma namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, rejim ve terör örgütüne öfke kustu. Rejim ve PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeden gelen elektriğin kesildiğini söyleyen Suriyeliler, yürüyüş yaparak kent merkezinde toplandı. Ellerinde dövizler taşıyan halk, rejim ve terör örgütünün elektrik, su ve akaryakıt üzerinden kendilerine baskı kurduğunu söyledi. Su ve elektrik olmadığı için tarım yapamadıklarını söyleyen halk, rejim ve terör örgütünün zulmüne son verilmesini istedi. Yaklaşık 40 gündür elektrik ve sularının rejim ve PKK/YPG terör örgütü tarafından kesildiğini söyleyen Suriyeliler, Türkiye'den başka kimseleri olmadığını ve bunu ancak Türkiye'nin çözebileceğini belirtti.

Uzun süre Beşar Esad ve PKK/YPG terör örgütü aleyhine sloganlar atan kalabalık, daha sonra sessizce dağıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı