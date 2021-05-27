Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi yollandı.

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 6 tır insani yardım malzemesi yollandı.

Çeşitli dernekler, STK ve hayırseverlerin hazırladığı 6 tırlık yardım, Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde patates, un, su ve kuru gıdanın olduğu tırlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.

Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımların, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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