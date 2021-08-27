Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti
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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyi ve kuzeybatısında askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle günlük vakalar son bir haftada katlanarak arttı.

AHMET KARAAHMET-BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeyi ve kuzeybatısında askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle günlük vakalar son bir haftada katlanarak arttı.

AA muhabirleri, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında faaliyet gösteren Yardım ve Koordine Birimi Derneğinin (ACU) Salgın Hastalıklar Erken Uyarı ve Müdahale Ağının 20-25 Ağustos'ta yayımladığı Kovid-19 tablolarını karşılaştırdı.

Ağın verilerine göre, 20 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus, Bab ve Afrin ilçeleri ile İdlib ve çevresindeki bölgelerde 331 kişinin testi pozitif çıkarken, bu sayı 24 Ağustos'ta üç katına çıkarak 985'i gördü. 25 Ağustos'ta ise bu sayı 732 olarak kaydedildi.

Günlük Kovid-19 tablolarına göre, vakaların neredeyse üçte ikisi İdlib ve çevresindeki bölgelerde görülüyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vakaları yükselişe geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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