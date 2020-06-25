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Sur Yapı Antalya'ya "Altın Örümcek"te ödül

Sur Yapı Antalya Projesi, Altın Örümcek Web Ödülleri'nin "Gayrimenkul ve Yaşam Merkezleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sur Yapı Antalya'ya
25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:50

Sur Yapı Antalya Projesi, Altın Örümcek Web Ödülleri'nin "Gayrimenkul ve Yaşam Merkezleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, projeleriyle ödüller almaya devam ediyor.

2002'den beri her yıl sayısız başarılı projeyi hayata geçiren ve dijital dünyada etki sahibi olanları ödüllendirerek sektöre önemli katkı sağlayan Altın Örümcek Web Ödülleri'nde bu yıl Sur Yapı Antalya Projesi, değerlendirildiği "Gayrimenkul ve Yaşam Merkezleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Jürinin 1.360 proje başvurusu içinden 246 projeyi finalist olarak belirlediği aşamadan sonra halk oylaması yapılarak 65 bin 960 tekil kullanıcının 577 bin 284 oyuyla belirlediği sonuçlara göre, Sur Yapı Antalya Projesi, aldığı prestijli ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Verilen bilgiye göre, Antalya Projesi, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecinde uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Projeyi, yurt içi ve dışından çok sayıda kişi ziyaret etti, yerli ve yabancı üniversiteler, kurum ve kuruluşları projede incelemelerde bulundu. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi'ne teknik geziler düzenledi.

Sur Yapı, Antalya'da 1 milyon 300 bin metrekarelik dev alanda "Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi" olan, 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa ediyor. Projeye, Türkiye'nin 81 ilinden ve 27 ülkeden yüzlerce yerli ve yabancı yatırım yaptı.

Antalya projesi, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla örnek teşkil ediyor. Sur Yapı, yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 93 blokluk Park Etabı'nı tamamlayarak teslimlere başladı.

Sur Yapı Antalya projesi, AB'nin 2020 programında "Akıllı Kent" olmak için 17 proje içerisinde yarışarak 3 projeden biri seçildi.

Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında da ödül kazandı.

Proje, Management Plus tarafından her yıl organize edilen "5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde ise "En iyi Dönüşüm Projesi", geçen aylarda gerçekleşen Sign Of The City ödüllerinde ise "Türkiye'nin En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi.

Proje, geçen yılın sonunda Türkiye'nin önemli gayrimenkul platformlarından olan ve sektör otoriteleri tarafından verilen Sign of the City ödüllerinde 100"ün üzerinde başvurunun yapıldığı kategoride "En İyi Kentsel Dönüşüm" ödülüne layık görüldü.

Sur Yapı, 2020 yılı başında Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards'ta "Gayrimenkul ve İnşaat" kategorisinde "Yılın İtibarlısı" ödülünün sahibi oldu.

Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından dünyanın en büyük gençlik hareketi projesi olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında organize edilen "Türkiye Gençlik Ödülleri"nde, hem geçen yıl hem de bu yıl gençler tarafından "En İyi Yapı İnşaat Firması" olarak Sur Yapı seçildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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