Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu ele geçirildi.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi esnasında İ.H.Ş., S.İ., ve Ö.G., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçtan şüphelenerek aracı durdurdu. Jandarma ekiplerince araç içerisinde ve şahısların üzeri arandı. Yapılan aramalarda 32 gram metamfetamin, 37.76 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şahıslar ise sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Adıyaman, Gölbaşı, Tragger, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title