Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

Kaynak: AA