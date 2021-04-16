Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu arka direkte Skubic kale önündeki Milosevic'e çevirdi. Milosevic'in şutunda kaleci Doğan topu kornere çelmeyi başardı.

64. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi ceza yayı üzerindeki Milosevic'e pasını çıkardı. Milosevic'in yerden köşeye gönderdiği şut az farkla auta gitti.

67. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu taşıyan Pedro Henrique'nin sert şutunu kaleci Sehic kornere gönderdi.

72. dakikada Kayserispor savunması çıkarken topu kapan Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

90+4. dakikada Konyaspor savunmasının kaptırdığı topta Alibec ceza sahası önündeki Avramovski'ye pas verdi. Müsait pozisyondaki Abromovki'nin şutu dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kamil Çetin xx, Candaş Elbil xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xxx, Adil xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xx (Rahmanovic dk. 84 ?), Sekidika xxx, Amir xxx, Milosevic xx (Diomande dk. 89 ?), Bütüçi xx (Shengelia dk. 84 ?), Cikalleshi xx (Kravets dk. 71 x)

Yedekler: Erten, Volkan, Oğuz Kağan, Barış, Musa, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Doğan xxx, Kvrzic xx, Uğur xxx, Kolovetsios xx, Aziz xxx, Lennon xx (Ramazan dk. 77 xx), Attamah x, Avramovski xx, Pedro Henrique xx (Alibec dk. 88 ?), Muğdat xx (Melih dk. 77 x), Luckassen xx (Maglica dk. 62 xx)

Yedekler: Lung, Paz, Sapunaru, Yasir, Sabovic, Muhar

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kartlar: Aziz, Luckassen, Maglica, Hamza Hamzaoğlu (Teknik Direktör) (Kayserispor)

(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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