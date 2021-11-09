Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı

KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. NTVSpor'un derlediği habere göre; Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır.

İşte en değerli 10 futbolcu:

10- Beşiktaş: Ersin Destanoğlu 10.1 milyon euro

9- Trabzonspor: Abdülkadir Ömür 10.2 milyon euro

8- Fenerbahçe: Mergim Berisha 10.2 milyon euro

7- Beşiktaş: Mich Batshuayi 11 milyon euro

6- Fenerbahçe: Attila Szalai 11.5 milyon euro

5- Galatasaray: Marcao 13 milyon euro

4- Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci 13.5 milyon euro

3- Fenerbahçe: Altay Bayındır 15.8 milyon euro

2- Beşiktaş: Miralem Pjanic 15.9 milyon euro

1- Trabzonspor: Uğurcan Çakır 19.1 milyon euro

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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