Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı - Haberler Spor
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Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı

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Spor veri araştırma ekibi Football Benchmark, Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu paylaştı. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2, Galatasaray'dan 1 futbolcu var. Galatasaray'dan 1 futbolcunun olması şaşırttı.

KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. NTVSpor'un derlediği habere göre; Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır.

İşte en değerli 10 futbolcu:

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den10- Beşiktaş: Ersin Destanoğlu 10.1 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den9- Trabzonspor: Abdülkadir Ömür 10.2 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den8- Fenerbahçe: Mergim Berisha 10.2 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den7- Beşiktaş: Mich Batshuayi 11 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den6- Fenerbahçe: Attila Szalai 11.5 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den5- Galatasaray: Marcao 13 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den4- Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci 13.5 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den3- Fenerbahçe: Altay Bayındır 15.8 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den2- Beşiktaş: Miralem Pjanic 15.9 milyon euro

Süper Lig'in 10 değerli futbolcusu belli oldu! Listede en fazla futbolcu Fenerbahçe'den1- Trabzonspor: Uğurcan Çakır 19.1 milyon euro

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