Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Liste çok şaşırtıcı
Spor veri araştırma ekibi Football Benchmark, Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu paylaştı. Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2, Galatasaray'dan 1 futbolcu var. Galatasaray'dan 1 futbolcunun olması şaşırttı.
KPMG Football Benchmark ekibi Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. NTVSpor'un derlediği habere göre; Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır.
İşte en değerli 10 futbolcu:
Sizce #Beşiktaş, #Fenerbahçe ve #Galatasaray 'ın son dönemde aldığı mağlubiyetlerin nedeni nedir?— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz?— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
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