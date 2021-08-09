Süper Lig'de statlar yeni sezona hazır

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 64. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda.

Ligde sezon, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 13 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir'den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında Vavacars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesi Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.

En az kapasiteli statlar

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı sahip.

Ligin yeni ekibi Altay'ın yapımı devam eden Alsancak Stadı tamamlanana kadar maçlarını oynayacağı stadın 9 bin 138 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Alanyaspor'un maçlarını yapacağı Bahçeşehir Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye sahip ikinci saha konumunda.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 617 bin 713 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.

Açılışları bu yıl içinde gerçekleşen Yeni Hatay, Yeni Adana ve Giresun'daki Çotanak Spor Kompleksi ligin en yeni statları olarak dikkati çekiyor.

İstanbul'daki Türk Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle: