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Süper Lig'de şampiyon Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

19.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:45

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den geldi.

İstanbul ekibi, 36. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Medipol Başakşehir ligde puanını 69'a çıkartırken, Trabzonspor 62 puan ile ikinci sırada yer aldı. Rakibinin 4 puan önünde yer alan turuncu-lacivertli ekip, sezonun bitmesine bir hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6. takım Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor'u yenerek Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'in geride kalan 61 sezonunda yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım olarak büyük bir başarıya da imza attı.

İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından mücadele etme hakkını da elde etti.

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

23 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 23'ü kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli takımda, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Martin Skrtel, Junior Caiçara, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Robinho, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Volkan Babacan, Fredrik Gulbrandsen, Okechukwu Azubuike, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Miguel Vieira, Mert Vurak, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Yunus Emre Baloğlu ve Muhammed Emin Sarıkaya, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Robinho 5. farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte, kariyerinde 5. farklı ülkede kupa sevinci yaşamış oldu.

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig'i de ekledi.

Kasasını doldurdu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38 milyon lira "ayak bastı" parası alan Medipol Başakşehir, 68 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk primi olarak 36 milyon lirayı daha kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Medipol Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 20 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden ve son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın karşısına çıkacak Medipol Başakşehir, şu ana kadar kasasına 13 milyon avro koymuş durumda. Evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması halinde 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon lirayı bulacak.

Tüm bunlar toplandığında Medipol Başakşehir yaklaşık 420 milyon liralık bir gelirin sahibi olacak.

TFF Süper Kupa'da rakibini bekliyor

Süper Lig'de şampiyon olmayı garantileyen Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa için de mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının galibi, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.

Medipol Başakşehir, Avrupa'da da yoluna devam ediyor

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

Son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, rakibi ile 5 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak.

Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı geçmesi halinde ise 10 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İç sahada 16 maçtır bileği bükülmedi

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı son 16 karşılaşmayı kaybetmedi.

Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağustos 2019'da Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 16 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ligin en az gol yiyen takımı

Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Medipol Başakşehir 33 hafta sonunda kalesinde 31 gol gördü. İstanbul ekibi, maç başına 0,94'lük gol yeme ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyon Medipol Başakşehir

Kaynak: AA

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