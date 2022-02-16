Süper Lig'de program belli oldu! İşte dev derbilerin tarihleri
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Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı. Buna göre 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. Birbirinden önemli maçlara sahne olacak 4 haftalık periyotta oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.
DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ
Buna göre 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
İşte Süper Lig'de maç programı:
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