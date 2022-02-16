Süper Lig'de program belli oldu! İşte dev derbilerin tarihleri

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. Birbirinden önemli maçlara sahne olacak 4 haftalık periyotta oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.

DEV DERBİ PAZARTESİ GÜNÜ

Buna göre 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

İşte Süper Lig'de maç programı:

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