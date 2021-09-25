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Süper Lig'de Altay fırtınası

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Süper Lig'de Altay fırtınası

Süper Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde ses getirmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı Kappel ve Bamba'nın golleriyle 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde ses getirmeye devam ediyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor'un (D) ardından Beşiktaş'ı devirerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan İzmir temsilcisi, 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ile 15 puana ulaştı. Altay bu periyotta 14 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 9 gol gördü.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'ı geçen sezon Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, takımın Süper Lig'de gösterdiği performansla bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Altaylı taraftarlar tecrübeli teknik adamı alkış yağmuruna tuttu. Transfer bütçesi en düşük kulüp olduklarını dile getiren Mustafa Denizli, oyuncuların mücadeleyi üst düzeyde verdiğini belirterek, "İyi bir takım olabiliyorsanız Süper Lig'de her şey olur" dedi.

23 SENE SONRA BEŞİKTAŞ'I YENDİ

Altay, 18 yıl sonra karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Altay, bu maç önce Beşiktaş karşısındaki son galibiyetini 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı. İzmir ekibinin golünü 60'ıncı dakikada İbrahim Bohari kaydetmişti. Altay o sezonu 47 puanla 7'nci sırada, Beşiktaş ise 48 puanla 6'ncı basamakta tamamladı. Altay, Süper Lig'de 83'üncü kez rakip olduğu Beşiktaş'ı 16'ncı kez yendi. Beşiktaş 42 galibiyette kaldı. Altay aynı zamanda 23 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet aldı.

BU KEZ DENİZLİ GÜLDÜ

Beşiktaş'a 2008-09'da lig ve kupada çifte şampiyonluk yaşatan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile geçen sezon aynı başarıyı gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, teknik adam olarak ikinci kez karşı karşıya geldi. 23 Şubat 2019'da Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor, Mustafa Denizli'nin başında olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. Bu kez 90 dakika sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Mustafa Denizli oldu.

KAPPEL VE BAMBA ŞOV

Altay'ın Hollandalı sağ kanat oyuncusu Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli santrforu Karamoko Bamba, Beşiktaş galibiyetinin mimarları oldu. İzmir ekibi 1-0 geriye düştükten sonra sahneye çıkan ikiliden Kappel ve Bamba 1'er gol atıp, birbirlerine 1'er asist yaptı. Kappel, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 2'nci golüne imza atarken, Bamba ise 4 gole ulaştı.

GERİ DÖNÜŞLERİ SEVİYOR

Altay, Göztepe derbisinden sonra Beşiktaş maçında da 1-0 geriden gelip sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. Göztepe karşısında Soner'in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 yenik giren siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Kappel ve Paixao'nun golleriyle galibiyete uzanmıştı. Dünkü Beşiktaş randevusunda ikinci yarıda Güven'in golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, Kappel ve Bamba ile zafere ulaştı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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