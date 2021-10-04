Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından

İSTANBUL (DHA) - Haftanın olayı: Giresunspor'dan ilk galibiyet geldi

Adana Demirspor çıkışını sürdürdü

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - Süper Lig'de 8'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 31 gol atılırken 3.1 gol ortalaması yakalandı. Bu hafta, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada atılan en yüksek gol sayısına ulaşıldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da milli araya teknik direktör ayrılığıyla giren diğer takım oldu. Geride kalan haftada kendi sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Malatya ekibinde teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Buz yönetiminde Yeni Malatyaspor, çıktığı 20 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alırken 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.