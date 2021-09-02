Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri
Süper Lig'de 4-16. haftaların programları açıklandı. Buna göre 10. haftada oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, 13. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 4-16. haftaların programlarını açıklarken derbi tarihleri de belli oldu. TFF yaptığı açıklamada, "Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı" ifadelerine yer verdi.
SEZONUN İLK DERBİSİ 25 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK
Süper Lig'de 4.-16. haftaların maç programı şöyle: