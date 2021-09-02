Süper Lig'de 4-16. hafta maç programları belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de 4-16. haftaların programları açıklandı. Buna göre 10. haftada oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'de, 13. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.