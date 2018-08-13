SUOZ Enerji'nin İlk Ges Yatırımı Enerji Üretimine Hazır

Türkiye'nin geleceği güneş enerjisi sektörüne yönelerek bu alanda ilkleri gerçekleştiren SUOZ Enerji'nin, gruba bağlı Mar Solar Panel Üretim Fabrikası'nda üretilen panellerle hayata geçirdiği Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali enerji üretimine başlıyor.

Grubun ilk GES yatırımı Kuşadası Santrali, normal sistemlere göre %22 daha fazla elektrik üretimine olanak sağlayan hareketli güneş takip sistemi Array Tracking ve özel izleme donanımlı MonoPerc panel yapısı ile Türkiye'nin en ileri teknolojisini kullanıyor. 2023'te yurtiçinde 150 MW, global pazarda 700 MW GES yatırımı hedefleyen SUOZ Enerji, bireysel pazarda çatı üstü panel çalışmalarına da hız veriyor. Sektörde birçok ilke imza atan firma,güneş enerjisi sistemlerine yönelik 'Çatı Pili' konsepti ile franchise vererek Türkiye'nin yüksek güneş enerjisi potansiyelini paydaşları ile beraber büyütecek.

ÇİN İLE REKABET EDİLEBİLECEK ALTYAPI

Marsan Marmara Holding'in 35 yıllık deneyimi ile enerji sektörüne giriş yaparak güneş enerjisine yatırım atağı gerçekleştiren SUOZ Enerji, kısa sürede gerçekleştirdiği panel üretimine yönelik fabrika yatırımları ve global firmalarla distribütörlük anlaşmaları, yurt içi ve yurt dışı GES yatırımları, bireysel pazara yönelik geliştirdiği 'Çatı Pili' projesi ve Çin'le rekabet edebilecek altyapıya sahip üretim gücü ve teknolojisi ile sektörde emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Gruba bağlı Mar Solar Panel Üretim Fabrikası'nda üretilen panellerle tamamlanan ve Türkiye'nin en ileri teknolojisi kullanılarak hayata geçirilen Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali grubun bu alandaki ilk yatırımı… Farklı verimlilik ve teknolojiye sahip dört farklı panel tipi ve arsa kullanımının gerçekleştiği santral, aynı zamanda bir ar-ge projesi olarak yeni yatırımlar için bir rehber niteliğinde. SUOZ Enerji, beş yıllık süreçte yurtiçinde 150 MW, global pazarda ise 700 MW GES yatırımı hedefliyor. SUOZ Enerji CEO'su Berk Uçuran Çilller, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında GES yatırımlarına yurtiçinde ve yurtdışında devam edeceklerinin altını çizdi. Çiller, 'Türkiye'nin büyümesinde önemli bir etken olarak öne çıkan yenilenebilir enerji alanında güçlü adımlar atıyoruz. Fabrika yatırımlarımız, yurtdışı pazarına yönelik distribütörlük anlaşmalarımız, Ar-Ge yatırımlarımızın yanı sıra ilk GES yatırımımız olan Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali, bu alandaki çalışmalarımızın da önünü açacak. Yurtiçinde ve yurtdışında GES yatırımlarına devam edeceğiz. Türkiye'de yeni belirlenecek lisanslı ve lisanssız projelerle ilgiliyiz. Mevcuttaki lisanssız projelerden fizibilitesi ve süresi uygun olanlarla da ilgileniyoruz. Bu projeler için hedefimiz 150 MW. Lisanslı projeler ve ihaleler içinse solar panel çözüm ortağı olarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Yurtdışında Afrika'yı yakın markajımıza aldık. Tunus ve Angola'da 300'er MW'lık GES yatırımı ve Angola'da 200 MW kapasiteli güneş paneli fabrika yatırımı ve kurulumu için ihale aşamasındayız.' dedi.

CEO Berk Uçuran Çiller

TÜRKİYE'NİN EN İLERİ TEKNOLOJİSİ İLE DONATILAN KUŞADASI LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Toplamda 9.3 MW kurulu güce sahip Kuşadası Santrali; güneş takip sistemi, özel izleme donanımı gibi özellikleri olan MonoPerc panelleri ile Türkiye'nin en ileri teknolojisine sahip… Santralin 4,5 MW'lik bölümü, Array Tracking System olarak adlandırılan güneş ışınlarını ideal açıyla almaya yarayan sistemle donatıldı. Sistemde panelleri taşıyan konstrüksiyon, güneşin konumuna göre doğuya 52 derece ve batıya 52 derece dönerek toplamda 104 derecelik hareket kabiliyeti ile gün boyunca dik açıyla ışın toplayabiliyor. Bu yöntemle, sabit kurulumlu sisteme göre ortalama %22'lik daha fazla elektrik üretilebiliyor. Bu fark, yaz aylarında %50 oranına kadar çıkabiliyor. Standart tracking sistemi rüzgar hızı 40-50 km/ saate ulaştığında yatay konuma geçerken array tracking sistemi 140 km/ saatlik rüzgara kadar çalışmaya devam ediyor. Arazi kontürü ve şekline en uygun takip sistemi olan array tracking sistemi, 15 derecelik eğimde bile kolay kurulum imkanı sağlıyor. 110 dönüm arazi üzerine kurulan ve toplam 12 parselden oluşan santralde yıllık 15.7 GWh elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu rakam yaklaşık 5.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE BİR İLK: ÇATI PİLİ FRANCHİSE SİSTEMİ

SUOZ Enerji, bireysel pazarda da güçlü varlık göstererek milli enerjiye yönelimi hızlandırma hedefiyle ilerliyor. SUOZ Enerji CEO'su Berk Uçuran Çiller, güneş enerjisinin ülke ve sektör ekonomisine fayda sağlamadaki büyük potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmalarına yön verdiklerinin altını çiziyor. 'Türkiye'yi sürdürülebilir enerji alanında üretim üssü konumuna ulaştırmak hedefiyle çalışıyoruz. Yüksek montanlı elektrik tüketimi gerçekleştiren büyük ölçekli OSB'lerden bireysel çatılara kadar tüm potansiyelleri önemsiyoruz. 2020 yılında öngördüğümüz cironun %20'sini çatı üzeri sistemlerden sağlamayı planlayan bir enerji grubu olarak endüstriyel çatılardaki potansiyel kadar bireysel çatılar için de çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm çatıların elverişli alanlarının teknik potansiyeli 46,8 GW iken, reel potansiyel 3,85 GW… Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz Çatı Pili projesi ile konutlarda, sanayi tesislerinde ve tarımsal alanlarda şebekeden bağımsız olarak güneş vasıtasıyla enerji üretmeye olanak sağlayan sistemler üretiyoruz. Çatı Pili projesinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek güneş enerjisi sektörünün ilk franchise ağı için çalışmalarımızı tamamladık. Franchise ağı ile Çatı Pili sistemine dahil olacak işletmeler kanalıyla ürün tedariği ve destekte hız kazanacağız. Geleceği parlak olan bu sistemin daha kolay yaygınlaşmasının ise Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağına inanıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DE 400 YERDE OLMA HEDEFİ

Çiller ''Yeni bir iş alanı yaratırken franchise sistemine katacağımız güçlü paydaşlar ile tüm Türkiye'de hızlı bir büyüme hedefliyoruz. Biz bireysel kullanımda halkımızın ilgisinin çok farkındayız. Dağın tepesine tarlasını sulamak için 2 kw gücünde santral kuran çiftçiden, işlerini görmek için 100 Kw'a kadar birçok farklı amaca hizmet eden küçük santraller kuran küçük esnaf ve üretici yatırımcılar gördük. Bu ilgi büyük bir potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayacak, bedava elde edilen dev bir gücün oluşmasına ön ayak olacaktır. Suoz olarak biz de tüm altyapı, kurulum, finansman, know-how vs. desteklerini sunarak pazarı domine edeceğiz. ' dedi. Türkiye'nin her noktasında elektrik/ elektronik, telekominikasyon, inşaat, tarım ve zirai ilaç malzeme tedarikçileri sektöründe faaliyet gösteren başarılı işletmelerin 5.000 TL'den başlayan yatırım bütçeleri ile dahil olabileceği Çatı Pili franchise ağı, kullanıcıya ihtiyaç analizi ve fizibiliteden finansmana, dağıtım şirketleri ile çözüm ortaklığından kurulum ve eğitim hizmetine kadar birçok desteği verecek. Öncelikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere 2018 yılı sonuna kadar 50 franchise'a ulaşmayı hedefleyen SUOZ, tüm Türkiye'de 400 noktada yer almayı hedefliyor.

RÖMORK ÜZERİ PANEL İLE MOBİL GÜNEŞ ENERJİSİ

SUOZ Enerji'nin geliştirdiği römork üzeri panellerle tasarlanan mobil güneş enerjisi sistemi, özellikle tarımcılık sektöründe, kamp alanlarında, sulama sistemlerinde ve portatif kullanımın gerektiği her alanda istenilen miktarda enerji üretmeyi mümkün hale getiriyor. Bedava enerjiye her yerden ve hızlı ulaşımı kolaylaştıran sistem, kullanıma göre sabit veya portatif olarak üretilebiliyor. Üzerinde dört adet 290 watt'lık güneş panelinin bulunduğu römork, doğru açıda öğle vakti 1100 Watt güç elde edebiliyor. Sistemden elde edilen güç, tarımcılıkta sulama pompası veya elektrikli el aletini çalıştırmakta kullanılıyor.

28 SANİYEDE BİR PANEL ÜRETEN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YERLİ PANEL ÜRETİCİSİ

SUOZ Enerji bünyesindeki panel üretim firması Mar Solar A.Ş.,Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi'nde 8000 m2 alana kurulu fabrikasında yaklaşık 300 kişilik istihdamı ile yüksek teknoloji panel üretimi gerçekleştiriyor. MarSUN marka yerli panel üretimi ile sektörün en büyük tedarikçisi haline gelen Mar Solar, Tier-1 segmentinde konumlanan firmalara gerçekleştirdiği OEM üretimle bu alanda yarattığı kalite/güven endeksini de en üste taşıyor. 28 saniyede bir panel üretimi ile günlük ortalama 3050 adete ulaşan Mar Solar, hali hazırda 370 MW olan üretim kapasitesini 2019 yılında 600 MW'a çıkarmayı hedefliyor.