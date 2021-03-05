Suna Tanaltay kimdir? Yazar Suna Tanaltay hayatı ve biyografisi!

Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Suna Tanaltay kimdir? İşte, Yazar Suna Tanaltay hayatı ve biyografisi!

Yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı söyleşilerle tanınan ünlü psikolog, şair ve yazar Tanaltay,bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görmekteydi. Suna Tanaltay kimdir? Yazar Suna Tanaltay hayatı ve biyografisi!

YAZAR SUNA TANALTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1933

Kaç yaşında: 88 yıl yaşında

Nereli: Mersin

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Mersin'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji (tezli), felsefe tarihi, eski ve yeni Türk edebiyatı sertifikalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çapa Psikiyatri Kliniği'nden psikiyatri Sertifikası alarak öğrenimini tamamlamıştır. Aynı dönemde Kandilli Kız Lisesi'nde ve Kabataş Erkek Lisesi'nde Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Türkçe öğretmenliği yapmış olan Tanaltay, Çapa Psikiyatri Kliniği'nden emeklidir. Eşi psikiyatrist Erdoğan Tanaltay'la birlikte muayenehane çalışmalarını sürdürmektedir.

Üç yıl süre ile Inter-Star'da İyi Günler Türkiye programında ve yıllardır TRT'de konuşan Tanaltay, HBB'de iki yıla yakın bir süre Sevgiyi Paylaşalım programında eşi Erdoğan Tanaltay'la birlikte konuşma ve yorumlarını sürdürmüşlerdir.

Kanal 6'da Derdini Söyle ve bir yıl boyunca Sorun Dertleşelim – Sevgiyi Paylaşalım, 9. Kanal'da Medya Terapi ve Bir Yudum Sevgi programlarında Erdoğan Tanaltay'la canlı yorumları paylaşarak konuşmuşlardır.

Ayrıca, Flash TV, NTV, TRT, Show TV, Kanal D, atv, TGRT ve çeşitli kanallarda söyleşileri devam etmektedir. Radyo I Ortak Yayın'da yıllarca Gececi 'lerine seslenen Tanaltay, Radyo Kulüp ve çeşitli özel radyolarda da sık sık konuşmaya devam etmiştir.

Yıllar yılı çeşitli gazete ve dergilerde yazan Suna Tanaltay, Günaydın Gazetesi yanı sıra, eski Posta Gazetesi'nde günlük, Meydan Gazetesi'nde de haftalık köşe yazarlığı yapmıştır.

Yirmi yıldır Sanat Çevresi ve Size dergilerinde devamlı olarak yazan Tanaltay, Bebek Dergisi'nin de köşe yazarıdır.

Türkiye'nin hemen her yöresinde eşi Erdoğan Tanaltay'la birlikte bin beş yüzü aşkın söyleşinin yanı sıra Şırnak'ta da bir seminer vermiştir. 23. Jandarma Tümen Komutanı Ömer Keçecigil'den eşi ile birlikte Takdir belgesi almışlardır.

Dikili ve Akçakoca Belediye Meclisleri'nden Fahri Hemşehrilik Beratı alan Tanaltay'ların Dikili ve Balıkesir 'de bir de Sevgi Sokakları bulunmaktadır: Suna - Erdoğan Tanaltay Sokağı

Suna Tanaltay, Oriflame firmasının yaptığı bir Halk Araştırması sonucunda 1997 yılında sağlık hizmetleri konusunda Yılın en Başarılı Kadını seçilmiştir.

5 Mart 2021'de bir süredir tedavi gördüğü Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde 88 yaşında öldü.

ESERLERİ

• Her Yaşta Ruh Sağlığı (Çocuk ve Aile Bölümü)

• Sevdikçe (Deneme)

• Önce Sevgi Vardı (Deneme-Öykü)

• Çocuklar Ağlamasın (Psikoloji)

• Sonsuzu Paylaşanlar(Sanat Yazıları)

• Kapıda Bir Gül Açtı (Öyküler)

• Gül Kokusu (Öyküler)

• Ben Sevgiyim (Deneme)

• Gençlik Sevgidir (Deneme)

• Düş Sevginin Peşine (Deneme)

• Şakayık Sokak (Öyküler)

• Yaşam Nehri (Deneme)

• Sevdalar Çocuk Kalır (Şiir)

• İskambil Evler (Anı-Öykü)

Görsel: Sedef Kabaş TV