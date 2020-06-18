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Sumudica'nın hedefi Galatasaray maçından en az bir puan çıkarmak

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçından puan veya puanlar almayı hedefliyoruz" dedi.

Sumudica'nın hedefi Galatasaray maçından en az bir puan çıkarmak
18.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:54

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçından puan veya puanlar almayı hedefliyoruz" dedi. Sumudica, ligde düşme korkusu yaşamayacaklarını da vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın son durumu ve Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray karşısında çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarının bilincinde olduklarını ifade eden Sumudica, sarı-kırmızılı takımda yaşanan sakatlıkların kendilerini de çok üzdüğünü dile getirdi.

"Türkiye'nin en önemli takımlarından biriyle karşılaşacağız"

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın çok zorlu geçeceğinin farkında olduklarını ifade eden Sumudica, "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Türkiye adına büyük bir şans olan Fatih Terim gibi tecrübeli ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisine ve takımına büyük saygım bulunuyor. Ancak biz oraya puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hiçbir zaman, hiçbir takımdan korkmadım ve maç öncesi teslim olmadım. Ben cesur bir teknik direktörüm ve futbolcularım da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Kazanırsak büyük bir iş başarmış olacağız ve bunun farkındayız. Şunu herkes bilmeli ki 27 haftadır takımım her maçta sahaya futbolun güzelliklerini yansıtmak için sahaya çıktı. Kimse benim takımım hakkında olumsuz bir yorumda bulunmadı. Bazen kötü maçlar çıkardık bunu kabul edebilirim ama Galatasaray karşısında asla kötü mücadele etti dedirtmeyeceğiz" dedi.

"Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar bizi de üzdü"

Galatasaray'da ciddi sakatlık yaşayan Muslera ve vatandaşı Andone'nin durumlarıyla ilgili de yorumda bulunan Marius Sumudica, "Eski bir futbolcu olarak, her zaman insan sağlığını ön planda görürüm. Asla Muslera ve Andone'nin sakatlıkları bizleri Galatasaray maçı öncesi sevindirmedi. Çünkü gerçekten ciddi sakatlık yaşadılar ve umarım bu durumdan güçlü olarak çıkabileceklerdir. Muslera yıllardır Türkiye'de birçok kupa kazandı ve gerçekten iyi bir kaleci. Andone de benim gibi Romanyalı ve onun da sakatlığından dolayı üzüntü duydum. Bir kez daha hem Galatasaray camiasına hem de Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun diyorum. Umut ederim ki en kısa sürede yeniden formalarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

Morais cezalı

Galatasaray maçı öncesi kadronun son durumu hakkında da bilgiler veren Sumudica, "Takımımızı bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Liglere verilen aranın etkisini minimum seviyeye indirerek, fizik gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Galatasaray maçı öncesi Junior Morais cezalı duruma düştü. Şu an onun dışında eksik futbolcumuz bulunmuyor ve oynayan oynamayan tüm futbolcularımızla birlik olup sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Ankaragücü maçında bize yakışmayan bir oyun sergiledik"

Rumen teknik adam, geçtiğimiz hafta oynadıkları ve 1-1 beraber kaldıkları Ankaragücü maçı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Yaklaşık 90 günlük bir aranın ardından futbola dönmek çok zor oldu. Elbette ki taraftarsız, boş bir stadyumda futbol oynamak çok zor bir olay oldu. İlk yarım saatte sahada iyi işler yaptık, golü de bulduk. Devre arasına kadar her şey istediğimiz gibi gitti diyebiliriz. Rakibimizin final niteliğinde gördüğü karşılaşmada üzerimize daha çok geleceklerini biliyorduk, dersimize de çalıştık. Hiçbir zaman futbolcularıma geri çekilelim, defans yapalım gibi bir mantalite yüklemedim. İkinci yarıda çok daha fazla şans bulmayı bekliyordum ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol maçın gidişatını değiştirdi. Özellikle ikinci yarıda bize yakışmayan bir futbol sergiledik ve bunun analizini oyuncularımla yaparak hatalarını söyledim. Uzun bir aranın ardından futbolculardaki düşüşü anlayabiliyorum ancak bunu da minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Düşme korkusu yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Ligin sonlarına doğru yaklaştıkça her maçın öneminin daha da arttığını ifade eden Marius Sumudica, "Ligde kalan yedi maçımıza da baktığımızda rakiplerimizle karşılaşacağız. Her maç artık hem bizim hem de rakiplerimiz için final niteliğinde geçecek. Ankaragücü maçında bunun örneklerinden birini yaşadık. Ancak şu an ligde 33 puanla 9. sırada yer alıyoruz. Kısa süre içerisinde alacağımız bir galibiyetle birlikte ligde daha da rahat bir konuma geleceğimize inanıyorum. Burada yönetimimiz de, futbolcularımız da, elinden geleni yapıyor. Bu tablo üzerinden yorum yapacak olursam, son haftalara doğru düşme stresi yaşamamayı umut ediyorum. İyi bir futbolcu grubuna sahibim ve onlar benim beklentilerimin net olarak farkında" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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