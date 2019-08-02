Taciz iddiası kanlı bitti
İstanbul Sultangazi'de esnaflık yapan bir kişi, iş yerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı.
Sultangazi'de esnaflık yapan Murat adlı kişi, işyerine alışveriş yapmak için gelen genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı. Taciz edildiği ileri sürülen kızın yakını olan saldırgandan kaçan esnafa sığındığı ayakkabıcı yardım etti.
Olay, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı. Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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