Sultangazi'de pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sultangazi'de pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

05.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:32
Sultangazi'de pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı

Sultangazi'de iki grup arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan Pakistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Sultangazi'de iki grup arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan Pakistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sanayi Sitesi'nin bulunduğu bölgede yaşandı. Bölge esnafının verdiği bilgiye göre araç park etme meselesi yüzünden iki gurup arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Fırat E. isimli şahıs, pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Yaşanan olayda tartışmayla ilgisi olmayan ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Zamir Khan boynundan ağır yaralandı.

Yaşanan olayın ardından zanlılar bindikleri araçla bölgeden hızla kaçarak uzaklaştı. Yaralanan Pakistan uyruklu kişi ise ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan çalışmanın ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultangazi'de pompalı tüfekli kavga: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:36:31. #1.16#
title