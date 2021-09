Sultangazi'de Ana kucağı Projesi'nin inşaatına başlandı

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 25-66 aylık yaş grubundaki çocuklar için Ana Kucağı Projesi'nin yapımına başlandı. İlçede ilk kez yapılacak anaokulunda 100 öğrenciye ders verilmesi planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşayan 25-66 aylık yaş grubundaki çocuklar için 'Ana Kucağı Projesi'nin inşasına başladı. Belediyenin ilk anaokulu olan proje kapsamında Sultançiftliği Mahallesi'ne üç katlı bir bina inşa edilecek. Tesisin içinde üç derslik, yemekhane, uyku odası, rehberlik odası, revir, etkinlik ve faaliyet alanı; bahçe kısmında ise tören alanı ve oyun bahçesi olacak. İki sabah iki öğle olmak üzere ikili eğitim ve bir sınıf tam gün olarak, toplamda 100 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Projeyle ilgili açıklamada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çocukların en iyi şekilde eğitim alabilmesi için gerekli tüm imkanları sağladıklarını söyledi.

Erken yaşta eğitimin önemli olduğuna vurgu yapan Dursun, "İlçemizi her alanda bir 'Sultanşehir' haline getirmeye kararlıyız. Eğitim, en büyük ağırlık verdiğimiz alanlardan birini oluşturuyor. Erken yaşta başlayan eğitimin taşıdığı önemden hareketle 'Ana Kucağı Projemiz' kapsamında, iyi bir okul öncesi eğitim için gerekli tüm imkanlara sahip, şık ve modern bir tesisimizi Sultançiftliği Mahallemizde inşa ediyoruz. Anneler çocuklarını buraya güvenle emanet etsinler, gözleri arkada kalmasın diyerek tesisimizde çocuklarımızın ihtiyaç duyabileceği tüm olanakları onlara sağlayacağız. Çocuklarımız burada, iyi öğretmenler eşliğinde, mevcudu kalabalık olmayan sınıflarda iyi bir temel eğitim alacaklar. Bizler, yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız elbette bilimde, sanatta, sporda iyi yerlere gelsinler, ilçemizi ve ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atsınlar istiyoruz ama her şeyden önce biz istiyoruz ki önce iyi birer insan olsunlar. Kültürlerinden beslensinler, bunu yaparken diğer kültürlere saygı duysunlar, içinde yaşadıkları çevreye, doğaya özen göstersinler, insani değerlere sahip iyi birer vatandaş olsunlar istiyoruz. Bu tür projelerimizi bu amaçla hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza her alanda en iyi eğitimi sunmak için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL