Süleymanpaşalı genç güreşçi Milli Takıma seçildi
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Süleymanpaşalı genç güreşçi Milli Takıma seçildi

Süleymanpaşalı genç güreşçi Milli Takıma seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süleymanpaşa Belediyesi, çok sayıda amatör spor branşında eğitimler vermeye, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, çok sayıda amatör spor branşında eğitimler vermeye, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Aylin Avcı, Güreş Milli Takımı aday kadrosuna seçilerek önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 19-20 Nisan 2021 tarihleri arasında, Yıldız Kadınlar Avrupa ve Balkan Şampiyonaları Milli Takım Kamp Kadrosu Seçmeleri Çorlu'da yapıldı. Müsabakaların ilk gününde mindere çıkan Süleymanpaşa Belediyesi sporcusu Aylin Avcı, 43 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak Türkiye Güreş Milli Takımı aday kadrosuna girmeye hak kazandı.

Süleymanpaşa sporla adını duyuruyor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, bünyesinde 15 farklı branşta 850 lisanslı sporcu bulundurmasının yanı sıra, 1500'den fazla çocuk ve gence de spor eğitimi sağlayarak Süleymanpaşa'nın adını spor alanında ülke çapında duyurmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşalı genç güreşçi Milli Takıma seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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