Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
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Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı

Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanede tedaviye alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 10 yaşındaki ikiz kız kardeşlerden Sedanur Turgut öldü, Nisanur Turgut ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün Tarsus ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Altaylar ve Bağlar Mahalleleri arasından geçen sulama kanalı kıyısında oyun oynayan ikiz kız kardeşler Nisanur ve Senanur Turgut, dengelerini kaybedip, suya düştü. Küçük ikizlerin suya düşüp, sürüklendiğini gören vatandaşlar, kanala atlayıp önce Nisanur'u, yaklaşık 150 metre ileride de Senanur'u çıkarttı. İkizler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Nisanur'un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı
Sulama kanalına düşen ikiz kız kardeşlerden 1'i kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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