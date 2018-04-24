Şuhut'tan Afrin'e 4 Tır Yardım

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Şuhut'tan Afrin'e Kardeşlik Eli" kampanyası" kapsamında toplanan 4 tır dolusu yardım malzemesi Suriye sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un öncülüğünde Deniz Feneri Derneği, Şuhut Şoförler ve Otomobilciler Odası, Şuhut Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, Şuhut Dost Eli Yardımlaşma Derneği, Şuhut Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şuhut Ziraat Odası ve Kadim Gençlik Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen "Şuhut'tan Afrin'e Kardeşlik Eli" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır yardım konvoyu Şuhut ilçe Ulu Cami'de öğle namazı sonrasında dualar eşliğinde uğurlandı.

Duaların ardından kısa bir konuşma yapan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt "15 Günlük kampanya süresi içerisinde 4 Tır yardım malzemelerini yardımseverlerimizle birlikte uğurluyoruz. Şehitler ve Şahitler diyarı olan Şuhut tarihinde devletine, milletine ve din kardeşlerine her zaman yardım etmiştir, bugünden sonrada aynı şekilde bu yardımlara devam edecektir. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız bu hayırlar vesilesi ile devletimize ve milletimize zeval vermesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin"açıklamalarına yer verdi.

Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ise yardım kampanyasına katılan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek,"Afrin artık Şuhut demek, Afrin'de huzur ve güven ortamını tesis edip, milletimizi ve devletimizi tehlikelerden korumak uğruna bir şehit, 3 gazi verdik, Şuhut olarak bu hususta üzerimize düşeni yapmaya yüreğimizle devam edeceğiz"dedi. - AFYONKARAHİSAR