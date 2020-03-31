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Almanya, İhracat, Ekonomi

Şubat ayında ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı

İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

31.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:21
Şubat ayında ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı

İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 14,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 29 milyar 357 milyon dolar, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 72,0 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 72,0 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında yüzde 89,2 iken, 2020 Şubat ayında yüzde 83,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 86,0 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 86,0 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 87,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 79,7'ye geriledi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,2 oldu.

2020 Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,2 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 76,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,1 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 341 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 906 milyon dolar ile Irak, 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 766 milyon dolar ile İtalya ve 740 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 725 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 650 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 712 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 623 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 133 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Ocak-Şubat döneminde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 598 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 971 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 356 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 545 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,7'sini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 3,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,6, ithalat yüzde 7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4, ithalat yüzde 9,2 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu

Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9'dur.Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9'dur. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payıyüzde 76,8'dir. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,0'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Şubat ayında 13 milyar 927 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 13 milyar 927 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,2 artarak 17 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 43,6 artarak 2 milyar 157 milyon dolardan, 3 milyar 96 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Şubat ayında yüzde 86,3 iken, 2020 Şubat ayında yüzde 81,8'e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 27 milyar 775 milyon dolar, ithalat ise yüzde 13,2 artarak 35 milyar 529 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 66,8 artarak 4 milyar 648 milyon dolardan, 7 milyar 754 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 85,2 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 78,2'ye geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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