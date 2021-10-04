Stefan Kuntz: Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim

"Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur"

"Milli takımda olumsuza dönen tablonun sebeplerini öğreneceğiz"

Hamit Altıntop: Uzun vadede dünya sıralamasında ilk 15 ülke arasına girme hedefimiz var"

Uğur DEMİRKIRDI/ İSTANBUL,- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türk spor basını ile tanışma toplantısında spor müdürleri ile bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop da yer aldı. Sıcak bir atmosferde geçen sohbette Kuntz ve Altıntop, spor medyasından bazı müdürlerin sorularını içtenlikle cevapladı. Alman teknik adam, Türk milli takımı için yüzde 100'ümü vereceğim" derken Altıntop "Uzun vadede dünya sıralamasında ilk 15 ülke arasına girme hedefimiz var" şeklinde konuştu.

"Bu açıkladığımız kadroda olmayan oyuncular, bir daha çağırılmayacak diye düşünülmesin. Burada olanlar da sonsuza kadar burada kalacak diye bir şey de yok."