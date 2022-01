Starbucks, Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır. Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi? 2022 Starbucks kahve fiyatlarına yüzde kaç zam yapıldı? Starbucks kahve ücretleri ne kadar?

STARBUCKS KAHVELERE ZAM MI GELDİ 2022?

Yapılan araştırmaya göre Starbucks kahve fiyatlarına yeni yılda yaklaşık %20-%30 arası zam yapıldı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Starbucks'dan kahve alan bazı müşteriler fiyatların arttığı farketti. Bunun ardından bazı müşteriler kahve fiyatlarının ortalama 3-4 TL arasında artış yaptığını söyledi.

Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

STARBUCKS HANGİ ÜLKENİN MARKASIDIR?

Starbucks, Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır.

STARBUCKS TARİHİ

İlk Starbucks mağazası 1971 yılında öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ile yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen yerde açıldı. 1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan espresso barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri Peet's Coffee and Tea mağazasını satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un II Giornale kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti. Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Chicago'da açtı. Starbucks'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası 1996 yılında Tokyo, Japonya'da açıldı. 28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 30.000'in üzerinde mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın bir numaralı şirketidir.

STARBUCKS KAÇ MAĞAZASI VAR? ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Şirketin merkezi Ocak 2015 itibarıyla 3.501 kişinin çalıştığı Seattle, Washington, ABD'de bulunmaktadır. Kasım 2019 itibarıyla, Starbucks 6 kıtada ve 78 ülke ve bölgede, yaklaşık 31.256 mağazada hizmet vermektedir. Orta Doğu-Avrupa bölgesinde Birleşik Krallıktaki 958 mağazadan sonra en çok mağaza bulunan ülke 453 mağaza ve 294 'On The Go' noktasıyla Türkiye'dir.

1994 yılında Starbucks, "Frappuccino" içeceği kullanma, yapma, pazarlama ve satma haklarını kazanarak The Coffee Connection'ı satın aldı. İçecek 1995 yılında Starbucks adı altında tanıtıldı ve 2012 itibarıyla Starbucks'ın yıllık Frappuccinos satışları 2 milyar doların üzerinde oldu. 2008 yılında şirketin daha düşük kalorili ve şekersiz versiyonlarını sunan "Fit" bir içecek serisine başladı. yağsız süt kullanan ve doğal tatlandırıcılar (çiğ şeker, agave şurubu veya bal gibi), yapay tatlandırıcılar (Sweet'N Low, Splenda, Equal gibi) veya şirketlerden biri ile tatlandırılabilen içecekler sunuldu. Starbucks 2007'de rBGH ile tedavi edilen ineklerden gelen sütü kullanmayı bıraktı. Haziran 2009'da şirket, menüsünü elden geçireceğini ve yüksek fruktozlu mısır şurubu veya yapay maddeler olmadan salata ve pişmiş ürünler satacağını açıkladı. Starbucks 2010'da bazı ABD mağazalarında bira ve şarap satmaya başladı. Nisan 2012 itibarıyla yedi yerde mevcut ve diğerleri lisans başvurusunda bulundu. 2011 yılında Starbucks, 31 ABD sıvı onsu (920 ml) alabilen en büyük fincan boyutu olan Trenta'yı tanıttı. Eylül 2012'de Starbucks, mühürlü plastik bardak kahve telvesi kullanan ve tüketici sütü için bir "süt kapsülü" kullanan tüketici sınıfı tek servisli bir kahve makinesi olan Verismo'yu duyurdu. 10 Kasım 2011'de Starbucks Corporation, meyve suyu şirketi Evolution Fresh'i 30 milyon dolar nakit satın aldığını ve 2012 yılının ortalarından başlayarak Jamba tarafından belirlenen bölgeye girerek bir meyve suyu zinciri zinciri başlatmayı planladığını açıkladı. 25 Haziran 2013'te Starbucks, tüm ABD mağazalarında içecek ve hamur işleri için menülerde kalori sayımı yapmaya başladı. 2014 yılında, "Fizzio" olarak adlandırılan kendi soda serisini üretmeye başladı. 2015 yılında süt ve soya alternatifi olarak hindistan cevizi sütü servisine başlandı. Mart 2017'de, Seattle manastırında viski varillerinde bulunan fasulyelerden yapılan iki yeni sınırlı sayıda özel içeceğin lansmanını duyurdu.

