Sputnik nedir? Koronavirüs aşısı Sputnik adı nereden geliyor?
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Sputnik nedir? Koronavirüs aşısı Sputnik adı nereden geliyor?

Koronavirüs ikinci dalgasından korkulurken, Rusya'dan gelen aşı haberi bir umut olabilir mi? Koronavirüs aşısı bulundu mu? Covid 19 aşısı Sputnik hakkında detaylı bilgiler.

Sputnik nedir? Koronavirüs aşısı Sputnik adı nereden geliyor?
11.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:43

Tüm dünya koronavirüs ikinci dalgasının yaşanmasından korkarken, Rusya koronavirüs aşısı hakkında yeni gelişmeler aktardı. Koronavirüs aşısı bulundu mu?

KORONAVİRÜS AŞISI SPUTNİK ADI NEREDEN GELİYOR?

Dünya'nın ilk yapay uydusu olan Sputnik, Sovyet Birliği tarafından 4 Ekim 1957 yılında yörüngeye oturtuldu. Soğuk savaş yıllarında gönderilen Sputnik 1, Sovyet Birliği'nin süper güçler arasındaki adını yukarı çekmesine sebep oldu. Yeni bir rekabet yarışına uzayda devam edildi.

Günümüzde de rekabet yarışının yeni konumu salgın hastalık olan koronavirüs oldu. 2019'un sonundan beri tüm ülkeleri etkisi altına alan koronavirüs aşısının yeni adının Sputnik olması, yeni bir yarışa sebep olabilir.

Sputnik nedir? Koronavirüs aşısı Sputnik adı nereden geliyor?

SPUTNİK NEDİR?

Soğuk Savaş yıllarında ABD ve Sovyetler Birliği arasında farklı konularda pek çok yarış vardı. İki ülke teknoloji, ekonomik sistem üstünlüğü ve askeri güç gibi konularda yarışıyordu. Sovyetler Birliği'nin uzaya Sputnik aracını fırlatması ile yeni bir yarış da uzayda başladı.

Sputnik 22 gün uzayda kaldı. Sputnik metal yüzeyi sayesinde Dünya'dan çıplak gözle görülebiliyordu. 1,83 kilogram ağırlığında olan Sputnik, içerisinde operatörlere izleme imkanı veren radyo vericisi yer alıyordu. Bu radyo vericileri ayrıca uydunun iç basınç ve sıcaklık değerlerini ölçüyordu.

22 gün sonra Sputnik'in radyo sinyalleri bitti ve bataryaları tükendi. İlk denemeye ve ilk adıma göre her şey fazlasıyla etkileyiciydi. Sputnik, insanlığın uzay keşfine attığı ilk adımdı. Ekim ayında uzaya gönderilen yapay uydudan ABD'de de benzer çalışmalara başladı.

Uzaya ilk defa yolculuk yapan Sputnik sayesinde, NASA adı verilen UlusalHavacılık ve Uzay Dairesi'nin de kurulmasına yol açtı. NASA 29 Temmuz 1958 yılında kurulmuştur.

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