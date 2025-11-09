Haberler

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

  • Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'de puanını 28'e yükseltti.
  • Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.
  • Fenerbahçe'nin gollerini Asensio, Nene (2) ve Kerem Aktürkoğlu attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-2'lik skorla kazandı.

FRED'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

PERDEYİ ASENSIO AÇTI

38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı.

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE GOLLER

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı.

NENE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

50. dakikada Fenerbahçe, Nene'nin attığı golle farkı üçe çıkardı. Gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip sol kanattan çevirdiği topta Nene topu tek vuruşla ağlara yolladı.

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

KAYSERİSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Karşılaşmanın 53. dakikasında Kayserispor farkı ikiye indirdi. Sol kanat çizgisinden topu getiren Miguel Cardoso'nun içeriye çevirdiği topta topu boş kaleye atan isim Onughka oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, 63. dakikada dördüncü golü buldu. Fred'in ara pasında ceza sahası içine sarkan Kerem Aktürkoğlu Onurcan ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Milli oyuncu, ligdeki ilk golünü kaydetti.

Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

ONUGHKA'DAN KADIKÖY'DE BİR GOL DAHA

73. dakikada Kayserispor, Onughka'nın bir golüyle daha farkı yeniden ikiye indirdi. Fenerbahçe'nin savunma arkasına sarkan golcü futbolcu, Ederson ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

ZİRVEDE PUAN FARKI BİRE DÜŞTÜ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 28'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kayserispor tezehürat yapmıştınız duyulmuyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Nasıl saldırıyorlar ama. Hakem de yardımcı olunca. Yalandan yerlerde yuvarlanmak. Hepsi Kayserispor da. Düşecek kesin. Yakışmıyor. İşte böyle her zaman 4 - 5 atarsanız kimse rakip olamaz. Şu takımdan sırf şımarıklık dan 2 gol yiyorsunuz. Sonra da herkes gol derdine düşüyor. Kim müsaitse ona verin ki maçları farklı kazanırsınız. Kimseylemdalaşmadan. Herkes üstümüzde.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Yayıncı kuruluş için yarışı kopartmıyorlar Senelerdir Feneri yalandan yarış da tutuyorlar.. Sonuç da takımların en büyük geliri bu saygı duymak gerek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Yrabzon da kazansaydı, çok iyi olacaktı...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
'AK Partiliyim' dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı

"AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Her şeyi yalan çıktı
Durakta metronun üstüne çıktı, ortalığı birbirine kattı

Durakta metronun üzerine çıktı, ortalığı birbirine kattı
2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı yüzünden öldürüldü
Serdar Dursun: ''Galatasaray'ı yeneceğiz'' dediğimde insanlar ''Hayırdır'' demişti

''Galatasaray'ı yeneceğiz' dediğimde insanlar 'Hayırdır' demişti''
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Manchester City, Liverpool'a şans tanımadı

Manchester City-Liverpool maçında 3 gol! İşte kazanan
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti

İtirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti, hemen canlı yayına çıktı
Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi

Türkiye'nin konuştuğu o an! Galatasaraylılar karara çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.