Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-2'lik skorla kazandı.

FRED'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

PERDEYİ ASENSIO AÇTI

38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE GOLLER

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı.

NENE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

50. dakikada Fenerbahçe, Nene'nin attığı golle farkı üçe çıkardı. Gelişen Fenerbahçe atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip sol kanattan çevirdiği topta Nene topu tek vuruşla ağlara yolladı.

KAYSERİSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

Karşılaşmanın 53. dakikasında Kayserispor farkı ikiye indirdi. Sol kanat çizgisinden topu getiren Miguel Cardoso'nun içeriye çevirdiği topta topu boş kaleye atan isim Onughka oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, 63. dakikada dördüncü golü buldu. Fred'in ara pasında ceza sahası içine sarkan Kerem Aktürkoğlu Onurcan ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Milli oyuncu, ligdeki ilk golünü kaydetti.

ONUGHKA'DAN KADIKÖY'DE BİR GOL DAHA

73. dakikada Kayserispor, Onughka'nın bir golüyle daha farkı yeniden ikiye indirdi. Fenerbahçe'nin savunma arkasına sarkan golcü futbolcu, Ederson ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

ZİRVEDE PUAN FARKI BİRE DÜŞTÜ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 28'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Kayserispor ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.