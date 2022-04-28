Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Yukatel Kayserispor, yarı final rövanşında 10 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor ise yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

İlk maçlarda Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0, Demir Grup Sivasspor da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Mayıs, Salı, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title