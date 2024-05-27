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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu Kutlamaları

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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından şampiyonluk bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, bayrağın gururla dalgalanması vurgulandı. Beşiktaş, finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan ilk videolu paylaşımda, "2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaşımızın şanlı bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kulübün ikinci paylaşımında ise "Şanlı bayrağımız, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de dalgalanmaya başladı." denildi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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