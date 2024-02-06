Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Mke Ankaragücü, sahasında karşılaştığı 24Erzincanspor'u 5-1'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Cephas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan içeri açtığı ortaya Saponara'nın vole vuruşunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci sağ ayağı ile kalecinin soluna gönderdiği meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

44. dakikada Chatzigiovanis'in savunma arkasına gönderdiği pasta Pedrinho, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

51. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Radakovic, topa iyi yükselerek topu filelere gönderdi.

58. dakikada 24Erzincanspor'un geliştirdiği atakta sağ çaprazda Hasan Yılmaz topu ceza sahası içine gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuz Han Aynaoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

65. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kadar topu süren Hanousek, pasını ceza sahası dışında penaltı noktasında bekleyen Macheda'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Macheda'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

90+2. dakikada Hayrullah Bilazer'in sağ kanattan yaptığı koşuda topu ceza sahası içinde Astanakulov'a aktardı. Astanakulov'un bekletmeden sağ ayak içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bilal Gölen, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mujakıic, Atakan Çankaya, Radakovic (Hayrullah Bilazer dk. 80), Hanousek, Tolga Ciğerci (Ali Kaan Güneren dk. 69), Chatzigiovanis (Astanakulov dk. 69), Saponara (Morutan dk. 75), Pedrinho (Cem Tuna Türkmen dk. 75), Cephas, Macheda

Yedekler: Doğukan Kaya, Bajic, Sowe, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Kamil İçer (Bahadır Taşdelen dk. 46), Gökhan Payal, Gencer Cansever, Enes Yılmaz, Çınar Tarhan (Furkan Işıkdemir dk. 59), Özkan Yiğiter (Ali Altınöz dk. 75), Adem Metin Türk (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 58), Yusuf Onur Arıkan, Hasan Kaya, Muhammed Enes Yılmaz (İbrahim Yılmaz dk. 59)

Yedekler: Ener Eren, Hüseyin Koç, Ziya Alkurt, Yunus Tarhan, İlker Günaslan

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 37 pen.), Pedrinho (dk. 44), Radakovic (dk. 51), Macheda (dk. 65), Astanakulov (dk. 90+2) (MKE Ankaragücü), Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 58) (24Erzincanspor)

Sarı kartlar: Gökhan Payal, Yusuf Onur Arıkan (24Erzincanspor) - ANKARA