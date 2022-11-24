Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi Spor Haberleri Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi. Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi. Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi. Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi. Kaynak: AA / Spor Zeynep Bastık Katar Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Zeynep Bastık, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.