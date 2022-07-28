Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor
Yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in ardından Saliha Şahin de voleybolseverlerin gündeminden düşmüyor. Başarılı oyunuyla dikkat çeken genç voleybolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.
Gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Saliha Şahin, güzelliği ile de dillerden düşmüyor.
ZEHRA GÜNEŞ İLE KIYASLANDI
Saliha Şahin, Voleybol Milli Takımımız'da gösterdiği performans ile Zehra Güneş gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyetlerde adından söz ettiren 23 yaşındaki genç voleybolcuya sosyal medyada da ilgi arttı. Genç yıldız, Zehra Güneş ile kıyaslanmaya başladı.
TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI
Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Saliha Şahin'in fotoğrafları beğeni topluyor. Gönderilerinin altına iltifatlar yağan oyuncunun Instagram'da 127 bin takipçisi bulunuyor.