Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor - Haberler

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Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş'in ardından Saliha Şahin de voleybolseverlerin gündeminden düşmüyor. Başarılı oyunuyla dikkat çeken genç voleybolcu, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

 - Güncelleme:

Gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran Saliha Şahin, güzelliği ile de dillerden düşmüyor.

ZEHRA GÜNEŞ İLE KIYASLANDI

Saliha Şahin, Voleybol Milli Takımımız'da gösterdiği performans ile Zehra Güneş gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. FIVB Milletler Ligi'ni 4. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aldığı galibiyetlerde adından söz ettiren 23 yaşındaki genç voleybolcuya sosyal medyada da ilgi arttı. Genç yıldız, Zehra Güneş ile kıyaslanmaya başladı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Saliha Şahin'in fotoğrafları beğeni topluyor. Gönderilerinin altına iltifatlar yağan oyuncunun Instagram'da 127 bin takipçisi bulunuyor.

Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor

Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor

Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor

Zehra Güneş'in tahtını elinden alıyor! Milli voleybolcu Saliha Şahin güzelliğiyle dillerden düşmüyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Zehra Güneş voleybol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

ÖZGÜR KARDEŞ:

ikisi de güzel değil

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Burak Bayhan:

Gereksiz haber bence.

Cevap Yaz 4 34 Yayından Kaldır
Sanane Adımdan :

güzellik yarışması mı yapıyosunuz sonra 3-0 yenilip geliyosunuz ağlaya ağlaya rezil ediyosunuz bizi düzgün oynayanı alın şuraya güzel olanı değil

Cevap Yaz 3 36 Yayından Kaldır
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