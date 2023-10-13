A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş'in anne ve babası ile verdiği poz çok konuşuldu. Ebeveynlerinin uzun boyu dikkat çekerken Güneş'in babasının ABD'li ünlü oyuncu Neil Patrick Harris'e olan benzerliği ile ilgili birçok yorum yapıldı.

Zehra Güneş'in ailesiyle çektirdiği fotoğraf olay oldu! Herkes babasını ABD'li ünlü oyuncuya benzetti

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile şampiyon olmasının ardından ailesiyle çektirdiği fotoğraf gündem yarattı. Annesi ve babası uzun boylarıyla dikkat çekerken Güneş'in babasının ünlü oyuncuya benzemesi ise çok konuşuldu.

ZEHRA'NIN BABASI ÜNLÜ OYUNCUYA BENZETİLDİ

Zehra Güneş'in babası sosyal medyada How I Met Your Mother dizisinde "Barney" karakterine can veren oyuncu Neil Patrick Harris'e benzetildi. Herkesin ağzını açık bırakan benzerlikle ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Zehra Güneş'in babası için yapılan yorumlar şöyle:

Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris