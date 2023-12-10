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ZBEÜ, TUSF Basketbol Karşılaşmalarına Ev Sahipliği Yapacak

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) basketbol karşılaşmalarında bir grup maç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ev sahipliğinde yapılacak. 19-23 Aralık tarihleri arasında TUSF basketbol kadın/erkek bölgesel lig grupları ZBEÜ ev sahipliğinde karşılaşacak. Karşılaşmalarda ZBEÜ kadın ve erkek basketbol takımı Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile maç yapacak. 19 Aralık'ta açılış seremonisiyle başlayacak olan basketbol karşılaşmaları, 23 Aralık'ta kapanış seremonisi ile sona erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) basketbol karşılaşmalarında bir grup maç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ev sahipliğinde yapılacak.

19-23 Aralık tarihleri arasında TUSF basketbol kadın/erkek bölgesel lig grupları ZBEÜ ev sahipliğinde karşılaşacak. Karşılaşmalarda ZBEÜ kadın ve erkek basketbol takımı Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile maç yapacak.

19 Aralık'ta açılış seremonisiyle başlayacak olan basketbol karşılaşmaları, 23 Aralık'ta kapanış seremonisi ile sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak basketbol Basketbol Spor Güncel Haberler

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