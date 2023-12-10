Haberler ›› Spor ›› ZBEÜ, TUSF Basketbol Karşılaşmalarına Ev Sahipliği Yapacak

ZBEÜ, TUSF Basketbol Karşılaşmalarına Ev Sahipliği Yapacak

10 Aralık 2023 04:14 Son Güncelleme: 04:16 Abone Ol

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) basketbol karşılaşmalarında bir grup maç Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ev sahipliğinde yapılacak. 19-23 Aralık tarihleri arasında TUSF basketbol kadın/erkek bölgesel lig grupları ZBEÜ ev sahipliğinde karşılaşacak. Karşılaşmalarda ZBEÜ kadın ve erkek basketbol takımı Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ile maç yapacak. 19 Aralık'ta açılış seremonisiyle başlayacak olan basketbol karşılaşmaları, 23 Aralık'ta kapanış seremonisi ile sona erecek.