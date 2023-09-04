ZBEÜ Öğrencisi İsmail Hacı Bekar Parabilek Dünya Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Hacı Bekar, Parabilek Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. Bekar, 49 ülkeden 1900 sporcunun katıldığı yarışmalarda 55 kg'da rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi İsmail Hacı Bekar 25. Parabilek Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Parabilek Milli Takımında yer alan, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi İsmail Hacı Bekar, Kazakistan'ın Almatı Şehrinde düzenlenen 49 ülkeden 1900 sporcunun katıldığı yarışmalarda 55 kg'da rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Bekar, 2 ay önce de her iki kolda Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı açıklamada kendilerine böyle bir gururu yaşattığı için İsmail Hacı Bekar'ı tebrik ettiğini söyledi. - ZONGULDAK