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Zaferspor U14 Takımı Şampiyon, Türkiye Finallerine Katılacak

Zaferspor U14 Takımı Şampiyon, Türkiye Finallerine Katılacak
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Bursa U14 liginde şampiyon olan Zaferspor, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Bursa U 14 Erkekler Liginde Şampiyon olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Zaferspor'un başarısını kutlayan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın genç yetenekleri de tebrik etti.

Bursa'da düzenlenen U14 liginde üstün bir performans sergileyen Zaferspor, şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli başarının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Zaferspor'un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, takımın genç sporcularına olan güvenini dile getirdi.

"Zaferspor'lu olmak başka bir mana taşır"

Başkan Kurtuluş, Zaferspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda kökleri Balkanlardan gelen büyük bir camianın temsilcisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Zaferspor'lu olmak başka bir mana taşır, zira kökleri bugün isminden daha büyük Balkanlardan göç eden ailelerimizin takımı. Bursa'da U14'te şampiyon oldu, şimdi Türkiye finallerine, elemelere katılacak. Zaferspor Başkanı Şaban Sönmez'i ve yönetimini tebrik ederim. Sizler kendi liginizde lidersiniz, sizleri canı gönülden kutluyorum."

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın ise sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek, Zaferspor'un genç yeteneklerinin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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