Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Yusuf Göktuğ Ergin: 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 2028 Olimpiyatları'nın İlk Adımı

Yusuf Göktuğ Ergin: 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 2028 Olimpiyatları'nın İlk Adımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın ilk adımı olduğunu belirtti. Şampiyona, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nı, '2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın ilk adımı' olarak gördüklerini söyledi.

2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihleri arasında Samsun'daki İlkadım Okçuluk Salonu'nda yapılacak. Bu kapsamda şehre gelen Türkiye Okçuluk Milli Takımı, çalışmalarını ve son antrenmanlarını Teknik Direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde sürdürüyor. Ergin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, bu turnuvayı 2028 Olimpiyatları'nın ilk adımı olarak gördüklerini ifade etti.

"Samsun ve ülkemize güzel anlar yaşatacağız"

Samsun'u ve İlkadım Salonu'nu çok iyi bildiklerini, şampiyonanın burada yapılacak olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Yusuf Göktuğ Ergin, "Evimizde düzenleyeceğimiz 2025 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'na Samsun'da hazırlanıyor olmak bizim için büyük bir konfor. Çünkü sporcularımız kendi illerinden buraya çok kolaylıkla ulaştı ve bildiğimiz ortamda, tanıdığımız bir yerde ulusal yarışmalarımızın büyük birçoğunu gerçekleştirdiğimiz salonda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarışmaya çok az bir süre kaldı. Sporcularımızın son performans kontrollerini sağlıyoruz. Umarım ki Samsun ve ülkemize güzel anlar yaşatacağız" dedi.

"Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk adımını Samsun'dan atacağız"

Los Angeles'e giden yolda ilk adımı Samsun'dan attıklarının altını çizen Ergin, "Bu şampiyonanın olimpiyatla bağlantılı olmasını söylemek zor. Ancak bizim için sporcularımızın kariyer ve performansları için çok önemli. Federasyonumuzun devam eden başarı çıtasını yukarıya doğru taşımak açısından da çok önemli. Bizim için hedef yarışmalarımızdan birisi bu Avrupa Salon Şampiyonası. Ayrıca 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de başlangıç olarak görüyoruz. O yüzden de Samsun'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde bu başlangıcı yapmak ayrıca önemli. Direkt olimpiyatları etki edecek bir sonuç elde etmeyecek olsak da bizim için adı Avrupa Şampiyonası olan bir yarışmada İstiklal Marşı'mızı olduğunca fazla dinelmek en büyük hedeftir" diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer aldığı Okçuluk Milli Takımı, 23 Şubat'a kadar sürecek turnuvada madalya mücadelesi verecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
img

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
img

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.