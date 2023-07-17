Yunusemre Belediyespor Güreşçileri Madalyalarla Döndü

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, Şanlıurfa'da yapılan U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri, 14 - 16 Temmuz tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U11-U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın gururu oldu. Mavi-beyazlı sporcular, her iki kategoride toplamda 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, U11'de takım halinde Türkiye 5.'si, U13'te de Türkiye 9.'su oldu. U11'de 26-30 kiloda Ramazan Özman ve 68 kiloda Yusuf Emir Yünden Türkiye 2.'si olurken, 62 kiloda Seyit Ali Yıldız Türkiye 9'uncusu, 26-30 kiloda Musa Yusuf Tekin ve 38 kiloda Ömer Faruk Ariç Türkiye 10.'su oldu. U13'te ise 34 kiloda Hakim Beytullah Kalay Türkiye 2.'si olarak gümüş madalyaya imza attı. Ayrıca 26-30 kiloda Ömer Faruk Batur Türkiye 3'ücünsü, 41 kiloda Emirhan Demir Türkiye 5.'si, 48 kiloda Burak Batur Türkiye 11.'si olarak alkış aldı. Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, kısa sürede büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA