Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Burdur Gençlikspor'u Yendi

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2. Lig 2. hafta maçında ağırladığı Burdur Gençlikspor'u 30-23 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin ikinci haftasında konuk ettiği Burdur Gençlikspor'u 30-23 mağlup etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 15-15 tamamlanırken, Yunusemre ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı ve iyi oyunla sonuca gitmeyi başardı: 30-23. Takımda Mehmet Küçük 8, Oğuz Atıcı ve Osman Güngör 5'er, Süleyman Angi 4, Berk Öztürk, Okan Yalçınkaya, İsmail Türköz 2'şer, Serkan Bağşık ve Furkan Nuray 1'er gol kaydetti. Mavi Beyazlılar bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı. Lige kayıpsız başlayan Yunusemre Belediyespor, haftaya Antalya Yiğit GSK ile deplasmanda karşılaşacak. - MANİSA